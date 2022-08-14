شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من اتحاد جدة بشأن مصير المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسمت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، موقفها من تجديد عقد فهد المولد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام ونصف في شهر مايو الماضي 2022، وذلك بعد إيجابية العينة الخاصة به.

ويعد هذه المرة الثانية التي يتم إيقاف فهد المولد مهاجم فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، بسبب إيجابية عينة المنشطات.

اتحاد جدة يقرر عدم التجديد لفهد المولد

وقررت إدارة نادي اتحاد جدة عدم تجديد عقد فهد المولد، ليصبح اللاعب بذلك حرًا دون أي أندية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بنظيره العدالة في أولى مباريات الدوري السعودي للمحترفين، الموسم الجديد.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والعدالة يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.