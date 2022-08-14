شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حامد البلوي يرحل عن اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي في نادي اتحاد جدة، عن رحيله عن منصبه في قلعة النمور،بشكل رسمي، اليوم الأحد.

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد قامت بإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة6 أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب قضية عبدالرزاق حمدالله لاعب العميد.

البلوي يعلن رحيله عن اتحاد جدة

وأوضح البلوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه قرر إنهاء مشواره مع اتحاد جدة وترك منصبه بشكل رسمي.

وكتب البلوي: "‏مع نهاية المعسكر التحضيري اكون قد انهيت مهمتي مع الفريق".

وواصل: "اشكر مجلس الادارة برئاسة اخي الاستاذ انمار وكافة الاعضاء والشكر موصول للاجهزة الفنية والادارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعا لاسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".