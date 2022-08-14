شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينهي أزمته.. الإعلان الرسمي قريبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الأحد أنباء سارة لجماهير نادي اتحاد كدة السعودي، بعدما أشارت إلى إنهاء وصيف السعودية 2021/2022 أزمته المالية.

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النادي أغلقت كافة المتطلبات المعلقة من رواتب ومستحقات متأخرة سابقة لبعض اللاعبين المحليين والأجانب.

على أن يتم رفع رفع الملف إلى لجنة الكفاءة المالية منتصف الأسبوع الجاري.

صفقات الاتحاد استعدادًا الموسم الجديد 2022/2023

يدخل العميد إلى مسابقات الموسم الكروي الجديد بقوة، بعد التعاقد مع نونو سانتو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون الإنجليزي.

بالإضافة إلى إتمام العديد من الصفقات المدوية، أبرزها: "المصري طارق حامد، والإنجولي هيلدر كوستا، وأحمد شراحيلي، وزكريا هوساوي".

موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن يفتتح الاتحاد منافسات الدوري السعودي في الموسم الجديد 2022/2023، بمواجهة أمام العدالة، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي..

تعرف على القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، مباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، كنا أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

وجاء ذلك بعد حصولها على حقوق البث البطولة السعودية حتى 3 مواسم قادمة.

‏تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

العدالة.

الجولة الثانية

الإتفاق.

الجولة الثالثة

الرائد.

الجولة الرابعة

الخليج.

الجولة الخامسة

النصر.

الجولة السادسة

الفتح.

الجولة السابعة

ضمك.

الجولة الثامنة

الوحدة.

الجولة التاسعة

الشباب.

الجولة العاشرة

التعاون.

الجولة الحادية عشر

أبها.

الجولة الثانية عشر

الهلال.

الجولة الثانية عشر

الباطن.

الجولة الثالثة عشر

الفيحاء.

الجولة الرابعة عشر

الطائي.