اخبار دوليه – الإفتاء المصرية: تنظيم النسل جائز شرعا ولا حرج فيه بشرط موافقة الزوجين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسل‭ ‬جائز‭ ‬شرعا‭ ‬ولا‭ ‬حرج‭ ‬فيه‭ ‬وذلك‭ ‬بشرط‭ ‬موافقة‭ ‬الزوجين‭ ‬عليه‭ ‬قياسا،‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬العزل‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭.‬

وأوضحت‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬الإسلام‭ ‬إلى‭ ‬التكاثر‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسل‭ ‬وسيلة‭ ‬لإخراج‭ ‬أجيال‭ ‬تأخذ‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬المتكاملة‭ ‬وتنال‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكافي‭ ‬ما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬إلى‭ ‬تحمُّل‭ ‬المسؤولية‭.‬

وجاءت‭ ‬الفتوى‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬إلى‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء،‭ ‬عن‭ ‬حكم‭ ‬تنظيم‭ ‬النسل،‭ ‬وهل‭ ‬هو‭ ‬جائز‭ ‬شرعا‭.‬

وذكرت‭ ‬دار‭ ‬الإفتاء‭ ‬أن‭ ‬المراد‭ ‬بـ»تنظيم‭ ‬النسل‮»‬‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرَف‭ ‬بـ»تنظيم‭ ‬الأسرة‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬الزوجان‭ ‬باختيارهما‭ ‬واقتناعهما‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬يريانها‭ ‬كفيلة‭ ‬بتباعد‭ ‬فترات‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬بإيقافه‭ ‬لمدة‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬يتفقان‭ ‬عليها‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭ ‬لتقليل‭ ‬عدد‭ ‬الأسرة‭ ‬بصورة‭ ‬تجعل‭ ‬الأبوين‭ ‬يستطيعان‭ ‬القيام‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الأبناء‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خَلَل‭.‬

ونوهت‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المعنى‭ ‬المراد‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬أمر‭ ‬جائز‭ ‬لا‭ ‬تَأباه‭ ‬نصوص‭ ‬الشرع،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬معتبرة‭ ‬شرعا‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬الإنجاب‭ ‬مؤقتا،‭ ‬وبشرط‭ ‬موافقة‭ ‬الزوجين‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬بالقياس‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬‮«‬العزل‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬عدم‭ ‬إنزال‭ ‬الرجل‭ ‬المني‭ ‬أثناء‭ ‬الجماع‭ ‬داخل‭ ‬رَحِم‭ ‬زوجته‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تَحْمَل،‭ ‬وبشرط‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التأخير‭ ‬ضرر‭ ‬فالعاقل‭ ‬مَن‭ ‬يجعل‭ ‬النظام‭ ‬شعارا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬لأن‭ ‬النظام‭ ‬ما‭ ‬وُجِد‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬إلا‭ ‬زانه‭.‬