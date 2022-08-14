تطورات جديدة في قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال.. والمتهمين يدلون باعترافاتهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل محاكمة المتهمين أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، المحبوسين احتياطيا بتهمة ارتكاب جريمة قتل المذيعة شيماء جمال عمدا مع الخليج 365 الإصرار إلى جلسة 15 أغسطس.

وتم تأجيل المحاكمة إثر ورود تقرير الطب النفسي والشرعي.

واعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب بقتل الإعلامية شيماء جمال، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى الثاني الاشتراك في القتل.

وأدلى المتهم الثاني حسين الغرابلي في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال، وهو صديق القاضي أيمن حجاج المتهم بقتل المذيعة، الشهيرة بمذيعة الهيروين، باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وكيف تم الخطيط لها وتنفيذها، وكيف حاول إخفاء الجريمة، والأسباب التي دفعته للاعتراف بالجريمة.

وقال شريك القاضي المتهم بقتل شيماء جمال: “بعد ما الناس خلصت قعد معايا وكان بيهددني وبيقولي إني لو حكيت اللي حصل ده الموضوع مش هيعدي على خير، وإوعى تفتكر انك ملكش دعوة، ومن النهاردة تقطع علاقتك بالمزرعة ومتجيش هنا تاني فقولتله يا باشا أنا مش حمل الكلام ده، أنا من يوم الواقعة مش بعرف أنام وبنهار، وأنا مش حمل المباحث أنا لو اتقبض عليا ممكن أنهار وأقول على كل حاجة”، بحسب موقع القاهرة ٢٤ .

وأضاف “فخاف وقالي أنا هوديك تختفي يومين تلاتة في قرية في الساحل الشمالي، وبالفعل اتصل بحد وحجزلي شاليه في قرية اسمها فينسيا في الساحل الشمالي، وقالي جهز نفسك علشان تسافر، وبالفعل رجعنا على الكافيه اللي في شارع اللبيني وقعدنا هناك وكان في واحد بتاع كاميرات جنب الكافيه، راح اتفق معاه إنه يركب له كاميرات في المزرعة وبعد كده كلم حد جاله اسمه حازم تقريبا”.