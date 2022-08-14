إصابة 7 إسرائيليين بينهم 2 بحالة خطيرة في حادث إطلاق نار في القدس – فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أصيب 7 إسرائيليين، بينهم 2 في حالة خطيرة، في حادث إطلاق نار بمحيط البلدة القديمة في القدس. ووقعت الهجمات في عدة مناطق بالتزامن. وتطارد الشرطة الإسرائيلية منفذ عملية إطلاق النار في القدس. أخبار قد تهمك

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