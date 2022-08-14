مصر تنفي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر

محمد بن مسعود - الدمام - نفى البنك المركزي المصري استقالة محافظ البنك طارق عامر، تزامناً مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب أمس (السبت). وكشف جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكداً أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.

وذكر نائب المحافظ، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أنه وفقاً للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحاً أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلباً على البنك المركزي والبنوك العاملة، خصوصاً في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقاً لقواعد رقابية صارمة ومشددة.