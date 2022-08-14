روسيا تشحن 41.4 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وكالة تاس للأنباء عن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قولها أمس (السبت)، إنها ستشحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي: «إن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالى 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021»، بحسب بيانات من «رفينتيف ايكون».

وأضافت الوكالة الحكومية، أن الصادرات الروسية في منتصف شهر يوليو الماضي تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو أدنى مستوى في حوالى 40 عاماً.