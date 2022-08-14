︎ . المناطق_متابعات عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس. وأضافت المراسلة أن 3 إصابات بحالة خطيرة. وأكدت وسائل إعلام عبرية إصابة عدد من المستوطنين بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حائط البراق في القدس. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/عاجل-مصادر-عبرية-إصاباتٌ-بإطلاق-نار-على-حافلة-إسرائيلية-قرب-حائط-البراق-في-القدس.-الثأ.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص إصابات خطيرة في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.