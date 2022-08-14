تساهم بالوقاية من الأمراض.. “سعود الطبية” تُعدد فوائد تناول الشوكولاته الداكنة

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عددت مدينة الملك سعود الطبية، الفوائد الخاصة بتناول الشوكولاته الداكنة وفي مقدمتها المساهمة في الوقاية من بعض الأمراض.

وبيّنت المدينة، أن الشوكولاته الداكنة بنسبة كاكاو (45% – 69%) تعتبر من المصادر الغنية بمعدن الحديد، كما أنها تُساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى جانب أنها مصدر غني لمضادات الأكسدة (الفلافونويد).

ولفتت إلى أنها تُساعد في تنظيم مستويات الأنسولين، وتُساعد في مقاومة ارتفاع ضغط الدم ونقص الحديد.

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Source akhbaar24

