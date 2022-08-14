بعد عامين و عقوبة .. البلوي يغادر الاتحاد

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أعلن حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد، نهاية علاقته بالنادي الجداوي، وذلك عبر حسابه الشخصي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، السبت.

وكتب البلوي: «مع نهاية المعسكر التحضيري أكون قد أنهيت مهمتي مع الفريق.. أشكر مجلس الادارة برئاسة أخي أنمار والأعضاء كافة، والشكر موصول للأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين على تعاونهم وجهودهم طيلة العامين الماضيين التي عملنا فيها جميعاً لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية».

يذكر أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أوقفت البلوي 6 أشهر، وفرضت عليه غرامة مالية 300 ألف ريال، نظير دوره في انتقال المغربي عبدالرزاق حمدالله في ما يعرف بـ«قضية التسجيلات».

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Source almnatiq

