︎ . المناطق_وكالات أظهر مقطع فيديو، ردة فعل عنيفة لامرأة هندية قامت بصفع سائق “توك توك” 17 صفعة في 90 ثانية فقط. جاء ذلك بعد أن صدم ‏صاحب العربة الصغيرة “توك توك” باب سيارة المرأة صدمة خفيفة فغضبت وسحبته مع ملابسه ذهاباً وإياباً، وذلك في ولاية أتر برديش بالهند. وكلما أراد التكلم للدفاع عن نفسه كانت تصفعه ليسكت. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. امرأة تصفع سائق “توك توك” 17 صفعة على وجهه في 90 ثانية بعد أن صدم سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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