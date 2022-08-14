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أكدت وزارة الصحة، أن طريقة جلوس الأم وراحة طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية تُساعد في سهولة تدفق الحليب.

وأوضحت الوزارة، أن الوضعيات الصحيحة للرضاعة تتضمن الجلوس بزاوية 90 درجة واستخدام الوسادة لإسناد رأس الرضيع، وكذلك حمل الرضيع في وضعية الاستلقاء على الجنب. ولفتت إلى أن الوضعيات الصحيحة تشمل أيضاً حمل الرضيع في وضعية المهد، وحمل الرضيع في وضعية كرة القدم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر لضمان تدفق الحليب.. 4 وضعيات صحيحة للرضاعة الطبيعية لراحة الأم وطفلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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