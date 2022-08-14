69.1% امتثال المنشآت للسلامة والصحة - #عاجل

ارتفعت نسبة امتثال المنشآت لنظام السلامة والصحة المهنية في المملكة العام الماضي إلى 69.1%، في وقت تم اعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل 20 جهة لتضمين مخرجات السياسة.

حماية الأجور

بلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة العام الماضي 72.5%، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 22% مقارنة بالأعوام السابقة، وارتفعت نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين العام الماضي بنسبة 55.4%، مقارنة بالعام الذي قبله الذي شهد نسبة 39.7%.

برامج واتفاقيات

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير مجال الصحة والسلامة المهنية، ووقعت اتفاقيات مع جامعة أم القرى لتطوير الخدمات، وإنشاء مركز للبحوث والابتكار في المجال، واتفاقية مع شركة سابك لتعزيز الإجراءات والممارسات الإدارية والفنية، واتفاقية مع جمعية السلامة والصحة المهنية لدعم خريجي برنامج كوادر من خلال تقديم الاستشارات الفنية بعد التخرج، وإطلاق خدمة مطابقة المؤهلات والخبرات، والبرنامج التدريبي للباحثين عن العمل، والذي يستهدف تخريج 18 ألف متدرب، وإطلاق دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الذي يشتمل على خدمات حرية التنقل الوظيفي، والخروج والعودة، والخروج النهائي، وشرح كيفية الاستفادة من الخدمات.

5 خدمات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم إطلاق منصة الصحة والسلامة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تتمثل خدماتها في: التقييم الذاتي، والتدقيق المكتبي، والزيارة الميدانية، وإصدار بطاقة الأداء، واعتماد المحتوى التدريبي لمعهد السلامة والصحة المهنية.

مشيرة إلى أنه تم وضع منهجية لقياس نسب الوعي بالسلامة والصحة المهنية، حيث تم تحديد المؤشرات الرئيسية، وآليات قياسها، والقطاعات المستهدفة، وذلك لتمكين الوزارة من قياس معدل الإصابات والأمراض المهنية، ومعدل ساعات العمل، ومعدل تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية، ونسبة الوعي بالمهنية، ونسبة التوطين في وظائف السلامة والصحة المهنية.