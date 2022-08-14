49 دولة تستفيد من التأشيرات الإلكترونية - #عاجل

أتاحت وزارة الحج والعمرة، الحصول على التأشيرات الإلكترونية لـ 49 دولة، ممن يرغبون في تأدية العمرة والزيارة، وفقًا لعدد من الضوابط الصحية والنظامية.

وبموجب ذلك، فإنه يسمح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن، وذلك في إطار المواءمة مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

منصات معتمدة

وأتاحت وزارة الحج والعمرة لمن يرغب في تأدية العمرة والزيارة، الدخول عبر منصة «مقام»، بالتعاون مع عدد من الشركات ووكالات السياحة المعتمدة، لاستخراج تأشيرة «العمرة»، واختيار باقة الخدمة المناسبة.

وتتيح منصة «مقام»، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.

ويمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

تأخر الرحلات

ويستطيع الحاصلون على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية تأدية العمرة من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق «اعتمرنا» في أثناء زيارتهم أقاربهم وأصدقاءَهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، ويشترط لذلك الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين الذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغائها.