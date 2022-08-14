بيئة عسير تفتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشة

من جهة أخرى، أكد فرع الوزارة بمنطقة عسير على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
ويعتبر سد تباله من أهم سدود الشرب في المملكة بسعة تخزينية تقدر ب 68,410,000م3 ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 من المياه وبه محطة لتنقية مياه الشرب بسعة إنتاجية تقدر ب 13.000 م3/يوميا.
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