بيئة عسير تفتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشة

صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني بشأن فتح بوابات سد وادي تباله بمحافظة بيشه لمدة 27 يوما، لتصريف ما يقارب 7 ملايين متر مكعب من المياه اعتبارا من يوم الاربعاء القادم وأوضح ان من مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة تعظيم الاستفادة من مياه السدود بالمنطقة وتهدف فتح بوابات السد إلى تلبية احتياجات المزارعين بالمحافظة ورفع منسوب المياه في الآبار.

من جهة أخرى، أكد فرع الوزارة بمنطقة عسير على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

ويعتبر سد تباله من أهم سدود الشرب في المملكة بسعة تخزينية تقدر ب 68,410,000م3 ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 من المياه وبه محطة لتنقية مياه الشرب بسعة إنتاجية تقدر ب 13.000 م3/يوميا.