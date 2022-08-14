محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس بدأت لجنةُ تسجيل وفرز وتوزيع الإسطبلات التابعه لميدان الفروسية بمحافظة طريف توزيع أراضي إسطبلات الميدان بالمحافظة على جميع المتقدمين من ملاك الخيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المحددة من قبل نادي سباقات الخيل التابع للهيئة العليا للفروسية.

يأتي ذلك ضمن مشروع ميدان الفروسية الذي ينفَّذ على مساحة 8 ملايين متر مربع شرق المحافظة،ويحتوي على ميدان رئيسي وميدان للتدريب ونحو 320 إسطبلاً .

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة ميدان الفروسية في طريف توزِّع أراضي إسطبلات الميدان على المتقدمين من ملاك الخيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.