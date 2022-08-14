جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل برفحاء تفعِّل”اليوم الدولي للشباب”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فَعَّلَتْ جمعيةُ تمكين القيادات للتدريب والتأهيل بمحافظة رفحاء “اليوم الدولي للشباب” تحت شعار “التضامن بين الأجيال”، تضمن “إضاءة” من إحدى كلمات صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الملهمة :”شعب طموح معظمه من الشباب هو فخر بلادنا وضمان مستقبلها بعون الله”.

وأوضحَتْ جمعية تمكين أن تفعيلَها هذا اليوم يهدف إلى التركيز على الاهتمام بالشباب، والاحتفاء بإنجازاتهم، وإبراز إمكاناتهم، والأعمال والمبادرات الشبابية الهادفة، والتوعية بأهمية مشاركة الشباب في جميع الجوانب، ودعوتهم إلى مزيد من الجهد والعطاء؛لأن الوطن ينتظر منهم الكثير ويعوِّل عليهم في السباق نحو المستقبل، منوهةً بما توليه القيادة الحكيمـة من اهتمامٍ وعنايتةٍ بشـباب وشابات هذا الوطن العزيز، إيماناً منها بأنَّهم عماد المستقبل وثروت الوطن الحقيقية.