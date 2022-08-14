القرارات بالإجماع والقَسَم يؤديه المنتجون.. هكذا يتم توثيق “سن المطايا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تعمل لجنة “التشبيه والتسنين” للمطايا بمهرجان ولي العهد للهجن من واقع الخبرة لتوثيق الإجراءات الرسمية التي تتم وفق منظومة متكاملة لتحديد سلالات المطايا المشاركة بالأشواط التنافسية وعمرها وهو ما يتم أيضاً بمهرجانات الهجن الأخرى.

وأوضح أحد ملاك الهجن بأن “التسنين” هو فارق السن وتتم عملية تشبيه المطية بواسطة الأسنان، حيث إن كل عمر للمطايا يستطيع الملاك معرفة العمر ويجد البعض صعوبة بين اللقية والجذعة.

وأضاف أن “التشبيه” وهو ما يمكن من له خبرة في الهجن أن يحدد سلالتها هل هي سودانية أو محلية أو أنها مهجنة بما يظهر على المطية من دلائل يعرفها الملاك من واقع الخبرة في هذا المجال.

وتختص اللجنة المخصصة بالتشبيه والتسنين بالقيام بمهام كثيرة، ومن أبرزها تحديد أعمار الهجن ويصنف كل سن في الشوط المخصص له، فرز سلالات الهجن، وذلك بحضور جميع أعضاء لجنة التشبيه وإذا تطلب الأمر أداء القسم الشرعي من قبل صاحب المطية لتحديد سلالاتها، وإذا تعذر تشبيهها في السباق يحق للجنة المختصة وضع رمز (T) للتشبيه من قبل اللجنة ويسمح لها بالمشاركة ويتم تعليقها في النظام حتى يتم تثبيتها، وتتألف هذه اللجنة من أعضاء مختصين مسجلين في الاتحاد كمشبهين ومسننين.

ويتشكل الفريق خلال السباقات الأسبوعية والمهرجانات كالتالي: “في التشبيه والتسنين فريقان يتشكل كل منهما من عدد فردي” وعند الانتهاء من التشبيه والتسنين تضيف اللجنة (نقطة عبور) على المطية بجانب الترقيم من أجل انتقالها إلى الخطوة اللاحقة باتجاه خط البداية. أخبار قد تهمك

وعن اتخاذ القرارات تؤخذ بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة ولا يقبل في هذه الحالة الحلف، كما أنه يقبل الحلف من المالك المنتج (المولد) في حالة يكون قرار اللجنة 50٪+1؛ ويتطلب عن الحلف حضور المالك المنتج والمطية المراد تثبيتها أمام اللجنة على أن يقول المالك صيغة الحلف لتثبيت سن المطية (أقسم بالله العلي العظيم رب العرش الكريم بأن هذه المطية التي تقف أمام لجنة التشبيه والتسنين بأنها من إنتاجي الشخصي وسنها “يحدده كل منتج” والله على ما أقول شهيد)؛ وأما في حال كانت المطية المراد تثبيتها في سن “المفاريد” يجب أن يكون القسم على تاريخ الميلاد، وذلك بعد 8/24 من السنة الميلادية أو ما يعادله في التاريخ الهجري.