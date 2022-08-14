الكوهجي يلتقي الشيخ جابر ثامر الصباح

محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الوفد الكويتي بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد الصباح. وخلال اللقاء أشاد الكوهجي بالعلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وبحث معه سبل التعاون الثنائي المشترك في المجال الرياضي. وأشاد الكوهجي بالإنجازات التي حققها رياضيو الكويت بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة والتي تعكس الدعم الكبير الذي توليه اللجنة الأولمبية للحركة الرياضية، متمنيا للرياضة الكويتية المزيد من التوفيق والنجاح. ومن جانبه أعرب الشيخ جابر ثامر جابر الأحمد الصباح عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية الوطيدة، منوها بالمكانة المتميزة للرياضة البحرينية وما تمتاز به من سجل ناصع من الإنجازات الباهرة.

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