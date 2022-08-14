تحدٍ جديد للرماية بمسابقة «الشوزن سكيت»

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض منتخب الرماية الأحد 14 أغسطس منافسات سلاح «الشوزن سكيت» والتي ستنطلق ابتداء من الساعة 9:00 صباحا، حيث يتكون المنتخب من: تمار الواط، مريم حساني، مريم العسم، لطيفة الناجم.
وكان منتخبنا للرجال والسيدات قد خاض منافسات «الشوزن تراب» ضمن منافسات الفردي والفرق لكنه لم يوفق في بلوغ الأدوار النهائية، حيث يتطلع في هذه المسابقة الجديدة للمنافسة من أجل بلوغ منصة التتويج.
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