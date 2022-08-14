استكمال تسجيل أول تنظيم بحريني متخصص في ترويج عروض المصارعة

محمد بن مسعود - الدمام - على غرار شركة المصارعة العالمية «دابليو دابليو إي»، تم مؤخرا استكمال إجراءات التسجيل الرسمي لـ«كينقدوم برو ريسلنق» لتصبح بشكل رسمي أول تنظيم بحريني متخصص في ترويج وتقديم عروض المصارعة البحرينية على غرار «دابليو دابليو إي».

وبهذه المناسبة قال المؤسس محمد طلاق: «تعتبر هذه الخطوة بمثابة الإضافة النوعية للحركة الشبابية والقطاع الترفيهي ليس في البحرين فحسب بل في المنطقة بشكل عام، حيث تحظى اللعبة بشعبية جارفة ومتابعة في الخليج وجميع أنحاء العالم». وأضاف: «اليوم أصبحت البحرين تقدم مثل هذا المنتج بشكل احترافي، ويمكننا كبحرينيين مخاطبة العالم من خلاله، حيث بدأنا بتلقي عروض للتعاونات التجارية من الخارج ويتابعنا المصارعون العالميون». وتابع طلاق: «لقد حرصنا على جودة التدريب لكي نؤسس قاعدة صلبة لهذه اللعبة في مملكة البحرين». وفيما يتعلق بردود أفعال الجمهور والمسؤولين قال طلاق: «الجمهور متحمس وجميعنا شاهد الحضور الكبير في العروض التأسيسية، ونحن نستقبل مئات الرسائل من البحرين ودول الخليج وباقي أنحاء العالم، أما فيما يتعلق بالمسؤولين في مملكة البحرين فقد أشادوا بنا وقدموا لنا يد المساعدة».

يذكر أن «كينقدوم برو ريسلنق» قامت بمجموعة من العروض التأسيسية في الأشهر الماضية وقد لاقت العروض حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات والأعمار. والجدير بالذكر أن جميع مصارعي التنظيم هم بحرينيون قد تدربوا على يد المصارع الأمريكي «قلين هولبروك» الذي يمتلك خبرة تزيد على ٣٥ عاما.