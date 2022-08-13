شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من الهلال على بيان مركز التحكيم بخصوص قضية كنو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قامت إدارة نادي الهلال السعودي، بالرد على بيان مركز التحكيم الرياضي في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخير، فيما يخص قضية محمد كنو، نجم الزعيم.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبديًا استغرابه من بيان مركز التحكيم الرياضي، الأخير.

وكان مركز التحكيم قد أوضح خلال بيانه أن التأخير في اتخاذ القرار النهائي في القضية، يأتي من أجل إتاحة الفرصة للناديين لتقديم كل ما لديهم، وأنه سيتم الإعلان عن القرار نهاية الشهر الجاري.

بيان رسمي من الهلال للرد على مركز التحكيم

وأشار الهلال إلى أن بيان مركز التحكيم، يعتبر مخالفة للإجراءات، وذلك بإصدار بيان في قضية منظورة.

وأوضح أن المركز تأثر بالضغوطات الإعلامية التي أدت إلى اتخاذ قرار ظالم لنادي الهلال، مستنكرًا ما أوضحه المركز في بيانه من التبرير والبطء في إصدار القرارات، بالإضافة إلى تأخره في حسم طلب التدابير الوقتية.

وذكر الهلال أن الإدارة بقيادة فهد بن نافل، لن تدخر جهدًا بالحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ المعلومات من أطراف ليس لها علاقة بالمنازعة، مطالبًا بالعدالة والحياد في القضية.

يشار إلى أن مركز التحكيم الرياضي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد قرر إيقاف محمد كنو، لاعب الهلال، ومنع الزعيم من التسجيل لفترتين، بالإضافة إلى تغريم اللاعب والنادي، بسبب توقيع اللاعب مع الناديين في آن واحد.