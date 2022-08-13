شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يُطالب إدارة اتحاد جدة بطرد لاعب الفريق بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، طالب ناديه برحيل لاعب الفريق بالانتقالات الصيفية الجارية.



جلسات مستمرة بين الاتحاد وسانتو لحسم ملف الصفقات



وأشارت التقارير، إلى أن إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، تعقد جلسات بصفة مستمرة مع المدرب البرتغالي الجديد نونو سانتو للحديث عن تعزيز صفوف الفريق واللاعبين المنتظر رحيلهم قبل غلق سوق الانتقالات في 31 من شهر أغسطس.

وتعاقد الاتحاد مع كل من المصري طارق حامد في صفقة انتقال مجانية بجانب التعاقد مع زكريا هوساوي وهيلدر كوستا وأحمد شراحيلي، في الصيف الجاري.

وأكدت التقارير، أن سانتو أبلغ إدارة اتحاد جدة برغبته في التخلص من لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي لاعب الفريق، بعدما لم ينال إعجابه.



سانتو يطلب رحيل برونو هنريكي من العميد



وأضافت: "سانتو تابع مردود هنريكي من الجانب الفني في معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد وأكد أن اللاعب لم يحظ باعجابه مشيرا إلى رغبته في التعاقد مع محترف آخر".

وكان الاتحاد فاز وديًا أمام لوزيرن السويسري بهدف دون رد كما فاز بنتيجة 4-3 أمام ريد بول سالزبورج النمساوي ثم تعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لمثله.

ويبدأ الاتحاد مشواره للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يوم 26 أغسطس الجاري.