دخلت الإسلام حديثاً.. امرأة تجش بالبكاء أثناء تعليمها سورة الفاتحة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لم تتمالك امرأة من تايلاند، نفسها أثناء تعلمها القرآن، وبصفة خاصة أثناء تعليمها قراءة سورة الفاتحة.
وظهرت المرأة، في مقطع فيديو متداول، حيث دخلت الإسلام حديثاً، وأثناء تعلمها قراءة سورة الفاتحة، أجهشت بالبكاء.
المقطع تم تصويره وتوثيقه ضمن فعاليات معرض جسور في تايلند.
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