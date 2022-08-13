مؤلفة «هاري بوتر» تتلقى تهديدا بالقتل بسبب سلمان رشدي

محمد بن مسعود - الدمام - تلقت‭ ‬الكاتبة‭ ‬والروائية‭ ‬البريطانية،‭ ‬جي‭ ‬كي‭ ‬رولينغ،‭ ‬مؤلفة‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬بوتر‮»‬،‭ ‬تهديدا‭ ‬بالقتل‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬بولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬الأميركية‭.‬

وعبرت‭ ‬رولينغ،‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تأثرها‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬رشدي‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬لعدة‭ ‬طعنات‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬لإلقاء‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الإبداع‭ ‬أمام‭ ‬مئات‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تشوتاكوا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تلقت‭ ‬مؤلفة‭ ‬‮«‬هاري‭ ‬بوتر‮»‬‭ ‬تعليقا‭ ‬يتضمن‭ ‬تهديدا‭ ‬صريحا‭ ‬بالقتل‭ ‬من‭ ‬متطرف‭ ‬داعم‭ ‬لإيران،‭ ‬الخليج 365‭ ‬أن‭ ‬أشاد‭ ‬بمهاجم‭ ‬رشدي

وقال‭ ‬المتطرف‭ ‬المدعو‭ ‬مير‭ ‬آصف‭ ‬عزيز‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬تغريدة‭ ‬رولينغ‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تقلقي‭.. ‬أنت‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

ويصف‭ ‬مير‭ ‬آصف‭ ‬نفسه‭ ‬بـ»طالب‭ ‬وناشط‭ ‬اجتماعي‭ ‬وسياسي‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كراتشي‭ ‬الباكستانية‭.‬

وفي‭ ‬تغريداته‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر،‭ ‬أبدى‭ ‬عزيز‭ ‬مرارا‭ ‬دعمه‭ ‬للمرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬كما‭ ‬هاجم‭ ‬عدة‭ ‬دول،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والهند،‭ ‬ووصفها‭ ‬بـ»الإرهابية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬عزيز‭ ‬بمهاجم‭ ‬رشدي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬مقاتل‭ ‬شيعي‭ ‬ثوري‭.. ‬اتبع‭ ‬فتوى‮»‬‭ ‬بإهدار‭ ‬دمه‭.‬

هذا‭ ‬وأعادت‭ ‬رولينغ‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬التهديد،‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬تويتر،‭ ‬هل‭ ‬من‭ ‬دعم؟‮»‬‭. ‬وأضافت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬على‭ ‬دعمكم‭ ‬جميعا‭.. ‬دخلت‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬الخط‮»‬‭.‬