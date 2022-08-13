“تعليم جدة” تعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت إدارة تعليم جدة قبل قليل حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1443هـ. وبيَّن الحساب الرسمي لإدارة تعليم جدة عبر “تويتر” أنه يمكن معرفة نتائج الحركة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم جدة للعام الدراسي 1443هـ من خلال نظام نور. أخبار قد تهمك

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