أصدرت وزارة الثروة السمكية قرارا بمنع بيع وتداول الجمبري خلال فترة إغلاق موسم الاصطياد.
وأكدت الوزارة في تعميم لها اليوم، استمرار العمل بقرار إيقاف صيد الجمبري إلى حين إصدار قرار بفتح الموسم.
ولفتت إلى أنه سيتم مصادرة أي كميات طازجة أو مجمدة من الجمبري خلال (فترة الحظر) من قبل الفريق المكلف بالنزول الميداني.
وأهابت وزارة الثروة السمكية، بجميع التجار وبائعي الأسماك والأحياء البحرية الالتزام بالقرار وعدم مخالفته.
كانت هذه تفاصيل خبر الثروة السمكية تحظر بيع وتداول الجمبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.