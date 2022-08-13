الثروة السمكية تحظر بيع وتداول الجمبري

أصدرت وزارة الثروة السمكية قرارا بمنع بيع وتداول الجمبري خلال فترة إغلاق موسم الاصطياد.

وأكدت الوزارة في تعميم لها اليوم، استمرار العمل بقرار إيقاف صيد الجمبري إلى حين إصدار قرار بفتح الموسم.

ولفتت إلى أنه سيتم مصادرة أي كميات طازجة أو مجمدة من الجمبري خلال (فترة الحظر) من قبل الفريق المكلف بالنزول الميداني.

وأهابت وزارة الثروة السمكية، بجميع التجار وبائعي الأسماك والأحياء البحرية الالتزام بالقرار وعدم مخالفته.