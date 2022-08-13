يوقعون معه على الهواء ثم يستغربون تطبيق القانون.. “مسلي” يرد على بيان الهلال

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علق رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على بيان نادي الهلال الصادر مساء اليوم السبت، تعليقا على بيان مركز التحكيم الرياضي في قضية اللاعب محمد كنو.

وكتب آل معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الإحتراف، يوقعون معه على الهواء ..ثم يستغربون تطبيق القانون، عجب عجاب”.

وأبدى مجلس إدارة نادي الهلال، مساء اليوم السبت، استغرابه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة، من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف البيان المادة 9/19 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي تنص على أنه “يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره”، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها.

وكشفت مصادر صحفية، أن هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي السعودي، حددت الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع والنظر في النزاع القائم بين النصر والهلال، على خلفية قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

يذكر أن الهلال تعرض لعقوبة المنع من التسجيل لفترتين ودفع مبلغًا ماليًا قدره 27 مليون ريال لنادي النصر إضافة لإيقاف كنو.

ووقع كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده ثم جدد تعاقده مع الهلال، لتصدر غرفة المنازعات العقوبات السالف ذكرها بعد شكوى النصر.

لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الإحتراف.



يوقعون معه على الهواء ..ثم يستغربون تطبيق القانون!

عجب عجاب!

— مسلّي آل معمر (@musalli9)

لاعبنا من ١-٧-٢٠٢٢ إلى ٣٠-٦-٢٠٢٥ بعقد رسمي موثق في لجنة الإحتراف.



يوقعون معه على الهواء ..ثم يستغربون تطبيق القانون!



عجب عجاب! — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 13, 2022

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Source akhbaar24

