آرسنال يتغلَّب على ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

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حَقَّقَ فريق آرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإمارات، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة حَقَّقَ الآرسنال الانتصارَ الثاني على التوالي الذي يضعه في صدارة الترتيب مع مانشستر سيتي بست نقاط.

وأُقيمت اليوم عدة مباريات حيث تعادل ساوثامبتون أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لكل منهما، فيما تعادل برايتون آند هوف ألبيون ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون أمام فولهام سلبياً.

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Source almnatiq

