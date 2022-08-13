3 ورش بقافلة عسير الإرشادية

تواصل القافلة الزراعية الإرشادية بنسختها الثانية في عسير فعالياتها، ففي يومها الثاني، نظمت ثلاث ورش عمل، «مؤشرات جودة العسل ومعرفة العسل المغشوش»، و«عمل الصناعات التحويلية لمنتجات العسل»، و«كيف أبدأ مشروع تربية الأغنام».

وتأتي فعاليات القافلة التي تستمر ثلاثة أيام، استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية، والأسر المنتجة والنحالين، عبر أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وتشتمل القافلة الإرشادية على مختبر متنقل، لفحص عينات العسل، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين، والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما يوجد مختبر زراعي متنقل، لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض النباتية للمزارعين.