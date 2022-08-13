3 ورش بقافلة عسير الإرشادية

وتأتي فعاليات القافلة التي تستمر ثلاثة أيام، استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية، والأسر المنتجة والنحالين، عبر أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.
وتشتمل القافلة الإرشادية على مختبر متنقل، لفحص عينات العسل، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين، والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما يوجد مختبر زراعي متنقل، لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض النباتية للمزارعين.
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