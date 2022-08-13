مغادرة الدفعة الأخيرة من الحجاج

غادرت آخر دفعة من حجاج بيت الله الحرام، أمس، إلى دولهم بعد أن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج وغادر أكثر من 3 آلاف حاج، في المقابل وصل عدد المعتمرين منذ بداية إتاحة العمرة للحجاج غرة محرم 50 ألف معتمر، فيما صدرت التأشيرات حتى أول أمس أكثر من 150 ألف تأشيرة عمرة لجنسيات مختلفة.

إنهاء إجراءات

وعملت الجهات المعنية في مقدمتهم وزارة الحج والعمرة على مغادرة الحجاج وتوديع آخر دفعة وعملت الجهات المعنية بالشراكة مع الوزارة على تسهيل كافة تنقلات الحجاج وتقديم الخدمات لهم لإنهاء إجراءات مغادرتهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك بعد وصول الحجاج إلى أرض الحرمين بدءا من 5 ذي القعدة.

مبادرات نوعية

وتواجدت آخر دفعة في المدينة المنورة، الخميس المنصرم، وعددها 3992 حاجا قبل مغادرتهم في 15 محرم، بينما وصل عدد الحجاج إلى المدينة المنورة من بعد انتهاء فريضة الحج إلى 333 ألف حاج حيث وصل نسبة تشغيل الإسكان من الحجاج في الأيام الأخيرة إلى 1%.

في حين أتاحت الحج والعمرة في تعديل اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، رفع كفاءة التجربة وتحسين الخدمات المقدمة حيث تعني اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل «تمكين وتفعيل دور المنشآت لخدمة ضيوف الرحمن، تعزيز فعالية الحوكمة لدى المنشآت وتحقيق استدامتها وتطوير منظومة عمل المنشآت.