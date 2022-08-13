ارتفاع ضحايا السيول إلى 19 ونصف الغرقى بالمدينة

ارتفع عدد ضحايا السيول المسجلة إلى 19 شخصا، بعد انتشال مدني جازان وصبيا غريقين في وادي جازان، وتجمعات المياه، إلى جانب وفاة شاب نتيجة تعرضه إلى صاعقة رعدية في صبيا بعد خروجه إلى التنزه مع عائلته، في وقت شهدت الأمطار هدوءا نسبيا خلال اليومين الماضيين، قبل توسعها بدءا من الغد إلى نهاية الأسبوع الحالي.

5 أضرار

وتسببت الأمطار التي شهدتها منطقة جازان نهاية الأسبوع الماضي لأضرار ممثلة في: دخول السيول إلى القرى، وغرق المنازل، وارتفاع منسوب المياه في الطرق، وانهيارات صخرية وجبلية، وتضرر المركبات والطرق، وتصدرت قرية جاضع الخمس بمحافظة أحد المسارحة أكبر الأضرار المترتبة، والتي غادر معها بعض الأهالي منازلهم، وكشفت سوء تصريف مياه السيول، فيما تصدرت محافظة أبوعريش أعلى نسبة للأمطار بنسبة 45 ملم.

وتضررت 5 قرى داهمتها السيول من وادي بيض جنوب محافظة الدرب بعد هطول الأمطار الغزيرة الأسبوع المنصرم، لتتضرر منها المنازل والمركبات مع نفوق المواشي، ولم تسجل خسائر في الأرواح.

استنفار بلدي

واستنفرت بلديات جازان جهودها في مواجهة الأمطار، ورفع الطاقة القصوى، ونزول الآليات والمعدات إلى الميدان، وتمثلت أبرز أعمال البلديات في: نزح تجمعات مياه الأمطار، وتنظيف مياه المجاري، وعبارات الطرق، ومعالجة الشوارع والطرقات، وإزالة الانهيارات، ومسح الطرق في الأودية والقرى الجبلية، وإزالة الأتربة، وتفقد القرى المتضررة.

توسع الحالة

وأكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن الحالة المطرية ستتوسع على معظم محافظات جازان حسب أخر التحديثات بدءا من الغد، وتزداد مع نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه في الثلث الأخير من أغسطس ستكون المنطقة مقبلة على حالة مطرية غزيرة، مضيفا إلى أن أمطار نهاية الأسبوع الماضي بلغت 260 ملم، والتي تصدرتها محافظة أبوعريش بنسبة 45%، وأن متوسط الحالة المطرية المقبلة ستبلغ 30 إلى 40 ملم.

إعادة التيار

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها للمواطنين والمقيمين بأخذ الحذر والابتعاد عن مواقع الخطر عند هطول الأمطار، وذلك بعد الحوادث التي شهدتها المنطقة في الأسابيع الماضية منذ بدء الحالة المطرية، حيث وصلت الحالات خلال الأسبوع الماضي فقط قرابة 14 حالة كان نصفها في المدينة المنورة.

في المقابل باشرت فرق طوارئ الكهرباء بمنطقة المدينة المنورة أعمالها في إعادة التيار الكهربائي لبعض القرى والمناطق التي تأثرت جراء الرياح والأمطار التي شهدتها الأخيرة، ووقفت الفرق على بلاغات المواطنين وباشرت أعمالها في إعادة التيار وإصلاح الأعطال والأضرار التي واكبت الحالة المطرية.