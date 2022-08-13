460 مرشحة بتعليم عسير

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن عدد المرشحات لدخول المقابلات الشخصية بلغ 463 مرشحة، منهن 390 مرشحة للوظائف التعليمية للطفولة المبكرة تخصص «رياض أطفال»، و73 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية ممن توفرت فيهن الضوابط وانطبقت عليهن الشروط.
مشيرًا إلى أن المقابلات تُجرى اعتبارًا من السادس عشر إلى العشرين من الشهر الجاري، بمقر شؤون المعلمين «القسم النسائي».
وأفاد إلى أنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.
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