6 مخاطر صحية الأعلى في المناطق

واصلت العديد من مراكز الأزمات والكوارث بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق، متابعة ورصد الأحداث الصحية التي قد تؤثر على صحة الأفراد وتتسبب في إصابات جماعية سواء كانت أمراضاً معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية.

ورصدت معظم مراكز الأزمات والكوارث 6 مخاطر هي الأعلى، تتمثل في حرائق المدن الصناعية والبتروكيماويات، والتدافع الجماهيري في المباريات، وتصادم القاطرات، وحريق وانهيار المجمعات التجارية، فضلا عن انقطاع الكهرباء في القرى، وحوادث احتجاز الأطفال.

خطط فرضية

وكشف مدير إدارة التواصل، والعلاقات العامة، والتوعية في مديرية الشؤون الصحية بالأحساء غازي العبيد لـ«دوت الخليج»، انتهاء مركز الأزمات والكوارث الصحية في المحافظة، من حصر وتحديد المخاطر الأعلى، وتقرر تنفيذ خطط فرضية عليها بمشاركة جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتم تحديد مواعيد التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.

إشراف ومتابعة

وأشار العبيد، إلى أن المركز يأتي تواصلاً لجهود الوزارة، ومبادراتها النوعية؛ سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحديداً الهدف الإستراتيجي الثالث «الحد من المخاطر الصحية»، وقال: يعد المركز بمثابة غرفة للعمليات والتحكم والاستعداد وقيادة الحوادث والكوارث، ويشكل نقطة تواصل سريعة بين القطاعات الحكومية ممثلة في؛ الدفاع المدني، الهلال الأحمر والقطاعات الصحية كالمستشفيات الحكومية والخاصة، ويتولى الإشراف على متابعة ورصد الأحداث الصحية كالإصابات الجماعية سواء كانت أمراضاً معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية، ولا يقتصر دور المركز على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط، بل يتعدى ذلك إلى الأهم وهو معرفة مسبباتها والعمل على منعها، وهذا أحد أهم أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث.

المخاطر الـ6

01- حرائق المدن الصناعية والبتروكيماويات

02- التدافع الجماهيري في المباريات

03- تصادم القاطرات

04- حريق وانهيار المجمعات التجارية

05- انقطاع الكهرباء في القرى

06- احتجاز الأطفال

خطة الطوارئ

مجموعة من التدابير، والإجراءات المعدة مسبقاً، لتسخير بعض أو جميع إمكانيات المنطقة في المجال الصحي من القوى العاملة والتجهيزات الطبية وغير الطبية للتعامل مع كافة أنواع الكوارث.

لجان الطوارئ

الفريق المكلف بالتعامل مع الحدث أو الكارثة وفقا لخطة الطوارئ على مستوى المنشأة الصحية، المحافظة، المنطقة الصحية، وزارة الصحة وتشكل لجان الطوارئ من أصحاب الصلاحية في كل مستوى من مستويات الكارثة.

الاستعداد الاستباقي

تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وربطها بمواقع الخطر المتوقعة حسب تقرير حصر المخاطر، وتفعيل مؤشرات الخطر بما يتناسب خصائص الأزمات.

مراحل إدارة المخاطر والكوارث

01- التخفيف: الإجراءات المتخذة للتقليل من آثار الكارثة مثل تحليل مواطن الضعف الصحية.

02- الاستعداد: الإجراءات والتدابير التي توضع للاستجابة للكارثة حال حدوثها- لا قدر الله– مثل خطط الاستجابة، التدريب والفرضيات.

03- الاستجابة: الجهود والإجراءات المبذولة للتخفيف من آثار الكارثة مثل عمليات الإنقاذ وعمليات التعقيم.

04- التعافي: الجهود والإجراءات المبذولة لرجوع المجتمع إلى الوضع الطبيعي.