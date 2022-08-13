شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يُنافس فالنسيا الإسباني على صفقة كبرى من مارسيليا بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، دخل في منافسة قوية مع نادي فالنسيا الإسباني، للحصول على توقيع نجم مارسيليا الفرنسي، بالموسم الجديد.

ويسعى العالمي لدعم الفريق في الموسم الجديد تحت قيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



تعاقدات نادي النصر السعودي في الموسم الجديد



وتعاقد النصر حتى الآن مع كل من الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "فوت ميركاتو الإيطالي"، أن الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، يلقى اهتمام كبير من جانب العالمي في الموسم المقبل.



جارسيا يتفاوض مع جونزاليس لضمه إلى النصر



وأضاف: "النصر ليس الفريق الوحيد المهتم بالتوقيع مع جونزاليس، وكان ينافسه نادي فالنسيا الإسباني وبشكتاش وجالاتا سراي التركيين، وأولمبياكوس اليوناني خلال الموسم الجديد".

وتابع: "من يقود المفاوضات من جانب النصر، هو رودي جارسيا المدير الفني، الذي يتفاوض بنفسه مع جونزاليس لإحضاره لتدعيم مركز قلب الدفاع للموسم الجديد، واللاعب لم يقرر بعد".

وانتهى عقد اللاعب الحر مع نادي أوليمبيك مارسيليا في أول أغسطس الجاري، الذي انضم إليه قادمًا من نادي فياريال في موسم 2020.



النصر يعمل على توفير مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الجديد

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر تعمل على إقامة مباراة ودية قبل بداية بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

وتابعت: "إدارة نادي النصر خاطبت نظيرتها في نادي العربي، لخوض مباراة تجريبية بينهما، الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك، بعد اعتذار ناديي الخليج والرائد عن مواجهة النصر، لعدم مناسبة توقيت المباراة لهما".

وأضافت: "رودي جارسيا، طالب الجهاز الإداري بضرورة توفير مباراة تجريبية قبل لقاء الوحدة في افتتاح مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".