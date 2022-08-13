شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون في ورطة.. ضربة صادمة للاتفاق قبل افتتاح الموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، ضربة قوية قبل بدء منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الاتفاق تحت قيادة المدرب الفرنسي للموسم الجديد، بمعسكر في تركيا، حيث يخوض ودية غدٍ ضد الخليج على ملعب صبنجة.



الاتفاق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الخليج وديًا

ويواصل الفريق تدريباته الجماعية، على فترتين قبل مواجهة الخليج، حيث تواجد في المران المهندس خالد الدبل رئيس النادي، ومعاذ العوهلي المدير التنفيذي وإياد البقشي عضو النادي.



واشتكى للتونسي نعيم السليتي، مجددًا من الإصابة وهي عبارة عن ألم في منطقة الحوض، وسيخضع للكشف لدى طبيب متخصص على أن يحدد لاحقا موعد عودته للتدريبات الجماعية.

الإصابة تعود إلى السليتي قبل انطلاق الموسم الجديد



ويعد السليتي من أهم العناصر رفقة كارتيرون، وغيابه يفقد الفريق قوة كبيرة، في ظل سعي الفريق في المنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على جانب آخر، اشتمل تدريب اليوم الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، على فترتين، حيث ركز على الجانب اللياقي وردة الفعل في المران الصباحي.

وفي تدريب الفترة المسائية تم التركيز على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى اللاعبين تدريب المربعات من خلال 3 مجموعات واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب خضوع المحترف التركي بيرات أوزديمير إلى تدريبات لياقية صباحية خاصة، ثم اشترك في المناورة التكتيكية في التدريب المسائي.



الاتفاق ينفي التفاوض مع محمود علاء مدافع الزمالك



من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية سعودية، أن محمود علاء مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفني بنادي الاتفاق السعودي بالموسم الجديد.

يأتي ذلك بالرغم وجود مفاوضات مع مدافع الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل، إلا أن التقارير تؤكد عدم وجود نية من النادي لضم المدافع الدولي.

وأضافت: "علاء خارج حسابات نادي الاتفاق ولا يفكروا في التعاقد معه من الأساس، خاصةً أن النادي أبرم صفقات على المستوى الدفاعي ومحمود علاء غير موجود في الصورة".

ويبحث محمود علاء عن عرض مميز في الوقت الحالي تمهيدا للرحيل عن الزمالك وسط استبعاده من التشكيل الأساسي خلال الفترة الأخيرة