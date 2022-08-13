شكرا لقرائتكم خبر بدء أعمال الهدم والإزالة في عشوائيات كدوة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس المرحلة الجديدة في تطوير المناطق العشوائية في مدينة مكة المكرمة، والتي تشمل أعمال الهدم والإزالة المرحلية بمنطقة الكدوة في حي المسفلة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، أن أعمال الإزالة والهدم المرحلية بمنطقة الكدوة في حي المسفلة تغطي مساحة 686 ألف م2.

وأضاف بأن الكدوة أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وأن الأعمال القائمة هي جزء من المعالجة العمرانية التي أقرتها الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد بدأت في وقت سابق حصر المواقع والمسوحات العمرانية، وأن الشركة المطورة حصلت على اعتماد المخطط الأولي من أمانة العاصمة المقدسة. كما تم تجهيز مقر لاستقبال طلبات الملاك بموقع المشروع، وباشرت اللجان من بداية العام أعمالها المتعلقة بالتهيئة والتجهيز وما يندرج ضمنها من عمليات التثمين والتعويض.

وأكد مغربي، أن الجانب الاجتماعي في مشروع تطوير الكدوة يسير جنبا إلى جنب مع المعالجة العمرانية، وستقوم وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على ملفات معالجة الأوضاع القانونية والدعم الاجتماعي، وإشراك القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدات العينية وتنفيذ برامج التطوع، من أجل ضمان الحصول على الخدمات والمساعدة المطلوبة لقاطني المناطق العشوائية، لافتا إلى أن هناك مركزا ميدانيا في الكدوة يستقبل طلبات الدعم المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

حدود منطقة الكدوة:







شمالا الطريق الدائري الثاني



جنوبا مخرج شارع التقوى



شرقا مخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي



غربا شارع الهجرة



الاستراتيجية الشاملة تركز على 3 محاور للبعد الإنساني:





التصحيح القانوني للفئات المستهدفة



الدمج الاجتماعي للسكان



التمكين الاقتصادي



أهداف تطوير العشوائيات: