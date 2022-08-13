إدانة وافد بجريمة غسل أموال بمحاولته تهريب 297 ألف دولار للخارج

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وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بانتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام وافد من جنسية أفريقية؛ بالشروع في نقل مبلغ مالي إلى خارج المملكة.وبين أن إجراءات التحقيق أثبتت محاولة المتهم نقل المبلغ المالي عن طريق إخفائه داخل كراتين مخصصة لثمرة «التمر»، وجدت في حقيبته.
كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من ممارسات مخالفة لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق الجاني أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريب أموال نقدية لخارج المملكة، وصدر بحقه حكم ابتدائي، فيما قدمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.
وأكدت النيابة العامة في وقت سابق على حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالنظام المالي والاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن النيابة العامة تنوه عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري بضرورة الإفصاح عن القيم المالية والمبالغ النقدية التي تتجاوز 60 ألف ريال حال مغادرة المملكة أو المرور بأي من منافذها.
صدر بحقه حكم ابتدائي يتضمن:
- ثبوت إدانته بما أسند إليه
- مصادرة المبالغ المضبوطة
- سجنه لمدة سنتين
- إبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة محكوميته
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