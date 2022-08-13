3 نقاط في الشبيكة وأجياد والغزة لفحص تصاريح العمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصدت «مكة» وجود معتمرين يحاولون الدخول دون تصريح من «اعتمرنا أو توكلنا»، أكدت وزارة الحج والعمرة أنها خصصت 3 نقاط فرز في الشبيكة وأجياد والغزة تتبع مركز «إشراف» لفحص تصاريح العمرة.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام والتقيد باستخراج التصاريح النظامية عبر تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» قبل التوجه إلى الحرم لأداء العمرة، مؤكدة أن العقوبات ستطال كل من يخالف التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص التي لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاميا بالتعاون مع الجهات المختصة وهي غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على كل مخالف للنظام.

وقال مساعد المدير العام لمركز «إشراف» بوزارة الحج والعمرة المشرف على مراكز الفرز بساحات الحرم المكي سلطان العقاري لـ«مكة» «إن الآلية الوحيدة للسماح للدخول للحرم المكي لأداء العمرة هي الحصول على التصاريح عبر تطبيقي «اعتمرنا وتوكلنا» مع ضرورة التأكد من التاريخ والزمن المحدد للوصول إلى الحرم ولا توجد أي وسيلة أخرى لأداء العمرة سوى التصاريح. إضافة للتأكد من الاشتراطات الصحية».

وأضاف «إنه واتساقا مع رؤية المملكة الشاملة والتوسعة الكبرى التي شهدها الحرمان الشريفان ودخول الموسم الجديد للعمرة ومع بدء وصول أفواج معتمري الخارج إلى الأراضي المقدسة فإن على جميع معتمري الداخل مواطنين ومقيمين وزائرين الالتزام بالتوجيهات الصادرة من جهات الاختصاص». وأوضح أن المعتمرين القادمين من الخارج سيتم تفويجهم عبر إصدار التصاريح الصادرة لهم عن طريق شركات ومؤسسات العمرة.

وأشار إلى 3 مداخل فقط لدخول المعتمرين للحرم المكي وهي نقاط فرز المعتمرين بالشبيكة وباب الملك عبدالعزيز بأجياد ونقطة فرز المعتمرين بمنطقة الغزة. وأكد أن التصاريح متوفرة على «تطبيقي توكلنا واعتمرنا» على مدار 24 ساعة مما يتوجب على المعتمرين عدم التوجه للحرم دون الحصول على التصاريح مع ضرورة الالتزام بالحضور للحرم في الوقت المحدد في التصريح وعدم اصطحاب الأطفال دون الخامسة.

وكانت «مكة» رصدت تواجد عدد من المعتمرين لا يحملون تصاريح العمرة ويحاولون الدخول إلى الحرم إلا أن الجهات المسؤولة نبهتهم إلى الالتزام باستخراج التصاريح النظامية عبر «اعتمرنا وتوكلنا» وإلا سيتم في حقهم تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاميا، فيما تم تطبيق العقوبة الفورية وهى عبارة عن غرامة مقدارها 10 آلاف ريال بحق عدد من المعتمرين لا يحملون تصاريح عمرة ويحاولون القفز فوق الحواجز أو التسلل عبر أماكن غير مسموح بها لدخول المعتمرين.

مراكز دخول المعتمرين:







مركز فرز الشبيكة



مركز فرز أجياد



مركز فرز الغزة.



تعليمات نظامية: