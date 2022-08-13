شكرا لقرائتكم خبر مشروع »قياس الارتباط الوظيفي« يرفع مستوى التنافسية بين الجهات ويطور الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كرمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهات الحاصلة على أعلى النسب في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي لعام 2021، تهدف الوزارة من هذا المشروع إلى رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات وتطوير الموظفين وتحسين إنتاجيتهم وتطوير بيئة العمل وإعداد خطط تحسينية وتوصيات.

وجرى إطلاق برنامج الارتباط الوظيفي في مرحلته التأسيسية عام 2017، واستمر عمله حتى الآن في عامه الخامس، والذي يهدف منذ انطلاقه إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظفين.

ويعد مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي أحد مشاريع مبادرة بيئة عمل محفزة، المرتبطة بتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، المسندة إلى برنامج التحول الوطني.

يذكر أن نسبة ارتباط موظفي القطاع العام ارتفعت من 68% لتبلغ 74% في عام 2020 قبل أن تزداد في 2021 وتبلغ 80% بين الجهات الحكومية المشاركة.

سعيا لإيجاد بيئة عمل محفزة، عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إطلاق عدد من المشاريع، ومنها: تفعيل مركز الاتصال الموحد لخدمة موظفي إدارات الموارد البشرية في القطاع العام لتسهيل وتسريع الوصول إلى المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة، وتطوير دليل لعمليات وإجراءات خدمة العملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم خدمات موحدة للمستفيدين من موظفي إدارات الموارد البشرية في القطاع العام، إضافة إلى تطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل للحد من الحوادث والإصابات في أماكن العمل، وتطوير وتنفيذ خطة إدارة التغيير في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتشمل قيادة التغييرات الناتجة عن أدوار الوزارة المحدثة وكيفية التعامل مع الجهات الحكومية في تحويرها.

وفي حفل أقيم برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وبحضور عدد من ممثلي الجهات، تم تكريم 9 جهات حصلت على أعلى نسب الارتباط الوظيفي، موزعة على 3 فئات.

الجهات الفائزة بحسب الفئات

المؤسسات والمجالس والهيئات

الأول: برنامج التحول الوطني - (90%)

الثاني: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الثالث: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الجهات التعليمية

الأول: معهد الإدارة العامة المركز 97%

الثاني: جامعة المجمعة

الثالث: الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

الوزارات

الأول: وزارة الرياضة 89%

الثاني: وزارة التجارة

الثالث: وزارة النقل والخدمات اللوجستية

برنامج الارتباط الوظيفي







بدأ في مرحلته التأسيسية عام 2017



استمر عمله حتى الآن في عامه الخامس



يهدف منذ انطلاقه إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات والتحديات لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظفين.



الارتباط الوظيفي في بيئة العمل:

استشعار الموظفين والموظفات أهمية تحقيق أهداف منظمتهم، مع استحضار الشغف لتحقيقها دون توان عبر الابتكار، وإيجاد الحلول غير التقليدية، انطلاقا من حبهم وحرصهم عليها

مشروع قياس الارتباط الوظيفي:





69 جهة حكومية شاركت



111 جهة حكومية وشبه حكومية يسعى لإشراكها ضمن خطط البرنامج المستقبلية



أبرز أهداف المشروع





رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات



تطوير الموظفين وتحسين إنتاجيتهم



تطوير بيئة العمل



إعداد خطط تحسينية وتوصيات



الفئات المستهدفة