تعرف على قصة أتعس صورة بالتاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - عقب‭ ‬حادثة‭ ‬جسر‭ ‬ماركو‭ ‬بولو‭ ‬‮»‬Marco Polo‮«‬‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬يوليو‭ ‬1937،‭ ‬تابع‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬تطور‭ ‬الخلاف‭ ‬الياباني‭ ‬الصيني‭ ‬الذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬لعملية‭ ‬غزو‭ ‬عسكري‭ ‬قادته‭ ‬قوات‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬اليابانية‭ ‬ضد‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬عاشت‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬طاحنة‭ ‬بين‭ ‬الشيوعيين،‭ ‬بقيادة‭ ‬ماو‭ ‬تسي‭ ‬تونغ،‭ ‬وقوات‭ ‬الكومينتانغ‭ ‬‮»‬Kuomintang‮«‬‭ ‬القومية‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬اليابانية،‭ ‬صدم‭ ‬العالم‭ ‬عقب‭ ‬تناقل‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لصورة‭ ‬رضيع‭ ‬شنغهاي‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬باكيا،‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬بليغة،‭ ‬بمحطة‭ ‬القطار‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬شنته‭ ‬الطائرات‭ ‬اليابانية‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

قصف‭ ‬شانغهاي

في‭ ‬خضم‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬اليابانية‭ ‬الصينية‭ ‬الثانية،‭ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬اليابانية‭ ‬صوب‭ ‬مدينة‭ ‬شانغهاي‭ ‬المصنفة‭ ‬كأكبر‭ ‬مدينة‭ ‬صينية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭. ‬ومع‭ ‬احتدام‭ ‬المعارك‭ ‬حول‭ ‬شانغهاي،‭ ‬تهافت‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصورين‭ ‬والصحفيين‭ ‬نحو‭ ‬المدينة‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬لحجم‭ ‬الدمار‭ ‬والخراب‭ ‬الذي‭ ‬خلفته‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المصورين،‭ ‬تواجد‭ ‬المصور‭ ‬الصحفي‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ (‬H‭. ‬S‭. ‬Wong‭) ‬الذي‭ ‬امتلك‭ ‬متجر‭ ‬آلات‭ ‬تصوير‭ ‬بشانغهاي‭ ‬وعمل‭ ‬لصالح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭.‬

يوم‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬1937،‭ ‬استعد‭ ‬المصورون‭ ‬بشانغهاي‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬لتوثيق‭ ‬أهوال‭ ‬الحرب‭ ‬بالمدينة‭ ‬عقب‭ ‬سماعهم‭ ‬لإشاعات‭ ‬حول‭ ‬قصف‭ ‬ياباني‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬مساء‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬عاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المصورون‭ ‬وهم‭ ‬يجرون‭ ‬أذيال‭ ‬الخيبة‭ ‬بحلول‭ ‬توقيت‭ ‬القصف‭ ‬حيث‭ ‬تخلفت‭ ‬الطائرات‭ ‬اليابانية‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭. ‬وفي‭ ‬الأثناء،‭ ‬فضّل‭ ‬المصور‭ ‬الصحفي‭ ‬وانغ‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬المكان‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬للخراب‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بشانغهاي‭ ‬بالأيام‭ ‬الفارطة‭.‬

في‭ ‬حدود‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حلت‭ ‬16‭ ‬طائرة‭ ‬يابانية‭ ‬فوق‭ ‬سماء‭ ‬شانغهاي‭ ‬وباشرت‭ ‬بقصف‭ ‬مناطق‭ ‬تواجد‭ ‬اللاجئين‭. ‬ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬العملية،‭ ‬نزل‭ ‬وانغ‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬العمارة‭ ‬التي‭ ‬تواجد‭ ‬بها‭ ‬ليتوجه‭ ‬مسرعا‭ ‬نحو‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭. ‬وفي‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬المحطة،‭ ‬لاحظ‭ ‬هذا‭ ‬المصور‭ ‬الصيني‭ ‬تواجد‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬والأشلاء‭ ‬المتناثرة‭ ‬بالشوارع‭.‬

مع‭ ‬بلوغه‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬المدمرة،‭ ‬لاحظ‭ ‬وانغ‭ ‬رجلا‭ ‬يرفع‭ ‬رضيعا‭ ‬ليضعه‭ ‬على‭ ‬رصيف‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية‭. ‬وعلى‭ ‬حسب‭ ‬وانغ،‭ ‬كان‭ ‬الطفل‭ ‬يبكي‭ ‬ويصرخ‭ ‬بصوت‭ ‬عال‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬حروق‭ ‬بليغة‭ ‬بمختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬جسمه‭. ‬وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬باشر‭ ‬هذا‭ ‬المصور‭ ‬الصيني‭ ‬بالتقاط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور،‭ ‬لآثار‭ ‬القصف،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬صورة‭ ‬لهذا‭ ‬الطفل‭ ‬الرضيع‭ ‬الذي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬لقب‭ ‬برضيع‭ ‬شنغهاي‭ ‬الباكي‭.‬

وعلى‭ ‬حسب‭ ‬تصريحاته،‭ ‬حاول‭ ‬وانغ‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الرضيع‭ ‬لمساعدته‭ ‬ليتفاجأ‭ ‬بعودة‭ ‬الرجل،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬والد‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭ ‬الرضيع،‭ ‬عقب‭ ‬تأكده‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬زوجته‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬التي‭ ‬خلفها‭ ‬القصف‭.‬