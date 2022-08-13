سموُّ أمير منطقة حائل وسموُّ نائبه يعزيان أسرةَ الزقدي في وفاة فقيدهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاءَ لأسرة الزقدي في وفاة فقيدهم محمد بن ناصر الزقدي رحمه الله .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموِّهما اليوم مع جد الفقيد محمد العدهلي الزقدي، سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته،وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جهته،أعرب جد الفقيد محمد العدهلي الزقدي باسمه وباسم أقارب ووالدة الفقيد عن شكره لسموِّ أمير منطقة حائل وسموِّ نائبه على تعزيتهما التي خفَّفَت مصابَهم، داعياً الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما،وأن يكتب لسموِّهما الأجرَ والثواب.
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