بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

يواجه باريس سان جيرمان، بعد قليل، نظيره مونبلييه، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بمجرد انطلاقها.

يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبيلييه، على ملعب “حديقة الأمراء” معقل سان جيرمان في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي، و9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد اكتساح مضيفه كليرمون فوت في الجولة الأولى بخماسية نظيفة.

أخبار قد تهمك

وعلى الجانب الآخر، فاز مونبيلييه في الجولة الأولى على تروا بنتيجة 3-2 ليصبح بين 8 فرق بالمسابقة افتتحت موسمها الجديد بحصد الـ3 نقاط.