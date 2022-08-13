اختتام برنامج “إسناد” لتأهيل طلاب الإعلام لسوق العمل بـ ٤٠ ساعة تدريبية

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم مؤخراً برنامج إسناد الذي نظمته تناويع الإعلام، بدعم من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بصندوق الأميرة العنود لدعم المبادرات وذلك بمشاركة 20 طالباً من كليات الإعلام من مختلف جامعات مدينة الرياض حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل طلاب الإعلام لسوق العمل من خلال تدريبهم على عدد من المهارات الإعلامية التي تسهم في رفع المستوى لديهم.
وقدم البرنامج 6 لقاءات تدريبية بجموع ٤٠ ساعة تدريبية و4 مشاريع إعلامية تنموية، و 10 أنشطة تطويرية مصاحبة, وشارك في تقديمها 6 مدربين مختصين في المجال الإعلامي وغيرها من المناشط التي استفاد منها المشاركون في البرنامج, كما تضمن برنامج “إسناد” على أربع مراحل من إعداد وتخطيط وتنفيذ وإغلاق.
واشتمل الحفل الختامي للبرنامج على فقرات متنوعة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة تناويع الإعلام ألقاها رئيس مجلس الاإدارة سعادة الدكتور يوسف بن سليمان الهاجري رحّب من خلالها بالحضور ومهنياً المشاركون على إتمام البرنامج التدريبي والذي سيكون لهم بمشيئة الله عوناً في مسيرتهم العلمية والعملية في المجال الإعلامي, رافعاً شكره لمؤسسة العنود الخيرية على رعايتها للبرنامج ودعمها غير المحدود لتنمية المجتمع.
وعقب ذلك ألقى الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، كلمة بهذه المناسبة ثم كلمة أحد المشاركين الذي بدوره رفع الشكر الجزيل للمنظمين واهتمامهم بطلاب الإعلام من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج التطويرية التي تصقل الموهبة وتزيد من المعرفة.
كما شهد الحفل تدشين مشاريع تنموية متعددة منها مشروع كلنا وعي الثالث وهو عبارة عن حملة إعلامية لتعزيز الهوية والقيم المجتمعية للشباب, ومشروع إعلامك حي الثاني والذي يهتم بتمكين الوحدات الإعلامية في المنظمات الغير ربحية, كما دشن مشروع إسناد في موسمه الثاني لتأهيل طلاب وطالبات الإعلام لسوق العمل.
وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الراعية بدروع تذكارية والمشاركون في برنامج إسناد, وجدير بالذكر أن الحفل الختامي أقيم بمقر مؤسسة العنود الخيرية بالرياض بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال الإعلام.
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