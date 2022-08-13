قبل أسبوعين من الهجوم عليه.. سلمان رشدي كشف ما يقلقه

محمد بن مسعود - الدمام - قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له،‭ ‬أعرب‭ ‬الروائي‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬أنه‭ ‬يعيش‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬التواري‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭.‬

وتحدث‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي‭ ‬في‭ ‬مقابلته‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شتيرن‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬به،‭ ‬إنما‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬الأميركية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬شخص‭ ‬متفائل‭ ‬بطبعه،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفتوى‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬قتله‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬المجلة‭ ‬المقابلة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬أغسطس،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬شتيرن‮»‬‭ ‬نشرتها‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬رشدي‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬تحرير‭ ‬المجلة‭ ‬إن‭ ‬المقابلة‭ ‬أجريت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭.‬

وكان‭ ‬المرشد‭ ‬السابق‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬أصدر‭ ‬الفتوى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1989،‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬رشدي‭ ‬رواية‭ ‬اعتبرت‭ ‬مسيئة‭ ‬للإسلام،‭ ‬مما‭ ‬أجبره‭ ‬على‭ ‬قضاء‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬مختبئا،‭ ‬لكنه‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحرية‭ ‬نسبيا‭.‬

وقال‭ ‬رشدي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وصار‭ ‬مواطنا‭ ‬أميركيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬إنه‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬حيال‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالعنصرية‭ ‬وكراهية‭ ‬إنجازات‭ ‬الليبرالية‭ ‬وتشكل‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬أولية‭ ‬من‭ ‬الفاشية‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بالحنين‭ ‬إلى‭ ‬حياته‭ ‬السابقة،‭ ‬قال‭ ‬رشدي‭ (‬75‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬ليس‭ ‬بالضرورة‭. ‬أنا‭ ‬أحب‭ ‬التاريخ،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بحياتي،‭ ‬أفضل‭ ‬أن‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬يدعى‭ ‬هادي‭ ‬مطر،‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬فيرفيو‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرزي‭ ‬واشترى‭ ‬تذكرة‭ ‬لحضور‭ ‬المحاضرة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬شوتاكوا‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭.‬

ولم‭ ‬تحدد‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭.‬