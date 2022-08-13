واشنطن: إيران على بعد أسابيع من امتلاك قدرة التسلح النووي

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬روبرت‭ ‬مالي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬مواد‭ ‬كافية‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭.‬

وذكر‭ ‬مالي،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭ ‬الأميركي‭: ‬‮«‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬نحن‭ ‬فيه‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الانشطارية‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقارن‭ ‬هذا‭ ‬بالواقع‭ ‬الذي‭ ‬نعيشه‭ ‬اليوم،‭ ‬إذا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬فذلك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬إيران‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬امتلاك‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الانشطارية‭ ‬لصنع‭ ‬قنبلة‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬تقدم‭ ‬إيران،‭ ‬خلال‭ ‬مفاوضات‭ ‬فيينا،‭ ‬بطلب‭ ‬إغلاق‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬المعدات‭ ‬المشبوهة‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي،‭ ‬أوضح‭ ‬روبرت‭ ‬مالي‭: ‬‮«‬لا‭.. ‬وقد‭ ‬أوضحنا‭ ‬ذلك‭ ‬مرارا،‭ ‬لن‭ ‬نمارس‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬لإغلاق‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬سيغلق‭ ‬التحقيق‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬إيران‭ ‬الإجابات‭ ‬الموثوقة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬على‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬حديث‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تراجع‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المقترحات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬‮«‬النص‭ ‬النهائي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أنه‭ ‬ينتظر‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬ردا‭ ‬‮«‬سريعا‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬النص‭ ‬النهائي‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‭ ‬من‭ ‬قبلها‭ ‬وستقدم‭ ‬‮«‬آراء‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬بشأنه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭.‬

وقال‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الإيراني‭ ‬المطلع‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬المفاوضات‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تراجع‭ ‬المقترحات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الواردة‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬مطالبها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مقترحات‭ ‬أوروبا‭ ‬يمكن‭ ‬قبولها‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬وفرت‭ ‬لإيران‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬السياسية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بقضايا‭ ‬الضمانات‭ ‬ورفع‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الحظر‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬خرق‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وأتاح‭ ‬الاتفاق‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬خفض‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انسحبت‭ ‬أحاديا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬رئيسها‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬معيدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬بالتراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬غالبية‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجبه‭.‬‮ ‬