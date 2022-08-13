«ويل جير» فريق ملهم ويستحق كلّ الدعم الأهلي والرسمي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الكبير‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬ويل‭ ‬جير‮»‬‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬عدّة‭ ‬شباب‭ ‬بحرينيين‭ ‬مبدعين‭ ‬وملهمين‭ ‬ويتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬وراية‭ ‬بلدهم‭ ‬خفّافةً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

ودعا‭ ‬الصالح‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬المعنية‭ ‬بضرورة‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬المساندة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬مرورًا‭ ‬بالدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬والاحتضان‭ ‬والرعاية‭ ‬والمتابعة‭.‬

وقال‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬أصحاب‭ ‬الإرادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭.‬

وشدّد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تبنّي‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتشجيع‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬وتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التنافس‭ ‬والثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬وتنمية‭ ‬روح‭ ‬المشاركة‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الأبطال‭ ‬وبمبادرة‭ ‬ذاتية‭ ‬استشعارًا‭ ‬منهم‭ ‬بالمسؤولية،‭ ‬بادور‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬منذه‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وقد‭ ‬خطى‭ ‬الفريق‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬لهم‭ ‬فوائد‭ ‬علاجية‭ ‬وترفيهية‭ ‬وصحيّة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬فعالياتهم‭ ‬وبرامجهم‭ ‬وانشطتهم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬من‭ ‬موقعي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فسوف‭ ‬أعمل‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬بأقصى‭ ‬ما‭ ‬لديّ،‭ ‬وقد‭ ‬أُعجبت‭ ‬بتجربتهم‭ ‬وحسّ‭ ‬المسؤولية‭ ‬والوعي‭ ‬الكبير‭ ‬الذيت‭ ‬يتحلّون‭ ‬به‭ ‬والإرادة‭ ‬الجادّة،‭ ‬وأطمح‭ ‬أن‭ ‬يدعمهم‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ثمّة‭ ‬معوقات‭ ‬وصعوبات‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬ومنها‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الأجهزة‭ ‬والكراسي‭ ‬المتحركة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬دعمهم‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬ويجب‭ ‬إتاحة‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬له‭ ‬ليزاول‭ ‬هواياته‭ ‬وأنشطته‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬عضوًا‭ ‬منتجًا‭ ‬وفعّالًا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ومشاركًا‭ ‬بإيجابية‭ ‬ومندمجًا،‭ ‬وهذا‭ ‬الفريق‭ ‬الواعد‭ ‬يطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وأنّه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يحقّق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والإنجازات‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬