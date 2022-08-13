«ويل جير» فريق ملهم ويستحق كلّ الدعم الأهلي والرسمي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد النائب ممدوح الصالح على دعمه الكبير لفريق «ويل جير» المكوّن من عدّة شباب بحرينيين مبدعين وملهمين ويتطلعون إلى رفع اسم وراية بلدهم خفّافةً في المحافل الرياضية العالمية.
ودعا الصالح الجهات الرسمية والأهلية المعنية بضرورة دعم هذا الفريق وتقديم كافة أشكال المساندة بدءًا من الدعم المالي وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية مرورًا بالدعم اللوجستي والاحتضان والرعاية والمتابعة.
وقال بأن الفريق يتكون من مجموعة من الشباب أصحاب الإرادة الكبيرة يعمل على استقطاب ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة للمشاركة في الأنشطة الرياضية سواء على مستوى المملكة أو المشاركات الخارجية.
وشدّد على ضرورة تبنّي هذا الفريق لما يقوم به من دور كبير في نشر الوعي في المجتمع وتشجيع جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التنافس والثقة بالنفس وتنمية روح المشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
وأضاف «هؤلاء الأبطال وبمبادرة ذاتية استشعارًا منهم بالمسؤولية، بادور إلى تشكيل هذا الفريق منذه حوالي 3 سنوات، وقد خطى الفريق خطوات كبيرة في استقطاب الشباب من ذوي الإعاقة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتي تقدم لهم فوائد علاجية وترفيهية وصحيّة، ويجب أن يحصلوا على جميع أنواع الدعم في فعالياتهم وبرامجهم وانشطتهم».
وتابع «أنا من موقعي في مجلس النواب وفي العمل الاجتماعي، فسوف أعمل على دعمهم بأقصى ما لديّ، وقد أُعجبت بتجربتهم وحسّ المسؤولية والوعي الكبير الذيت يتحلّون به والإرادة الجادّة، وأطمح أن يدعمهم الجميع».
وأشار الصالح إلى أن ثمّة معوقات وصعوبات تواجه هذا الفريق ومنها ارتفاع أسعار الأجهزة والكراسي المتحركة، ولذلك يجب أن تتضافر جهود الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والتجارية في دعمهم».
وأكّد الصالح أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع ويجب إتاحة كافة الفرص له ليزاول هواياته وأنشطته وأن يكون عضوًا منتجًا وفعّالًا في المجتمع ومشاركًا بإيجابية ومندمجًا، وهذا الفريق الواعد يطمح إلى تحقيق ذلك، وأنّه لا يوجد ما يمنع ذوي الهمم من أن يحقّق أفضل النتائج والإنجازات الرياضية».
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