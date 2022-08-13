بث مباشر.. مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

يقص فريق برشلونة شريط مبارياته فى الدوري الإسباني للموسم الجديد أمام رايو فاليكانو، بعد قليل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة الأولي.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بمجرد انطلاقها.

مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو تقام على ملعب سبوتيفاي كامب نو فى الأسبوع الأول من الدوري الإسباني، وتذاع على قناة بين سبورت بريميوم 1.

ويسعى برشلونة خلال مباراة اليوم للانتقام من رايو فاليكانو، الذى حقق الفوز على البارسا الموسم الماضى، ذهابًا وإيابًا، خلال 7 هزائم تعرض لها الفريق وساهمت فى ذهاب اللقب إلى ريال مدريد “الغريم التقليدي”.

برشلونة ضد رايو فاليكانو

جماهير برشلونة تعقد آمالا كبيرة على تشافي هيرنانديز فى بداية الموسم بتحقيق انتصار يساهم فى إعادة الفريق إلى سابق عهده بالدخول مبكرا حلبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى توجيه تحذير مبكر إلى جميع المنافسين فى كل البطولات بعد ميركاتو صيفي قوي.

ونجح تشافى فى النهوض بالبارسا الموسم الماضي واحتلاله المركز الثاني وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة بث مباشر

وكانت أبرز صفقة فى سوق الانتقالات لبرشلونة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مقابل 50 مليون يورو، كما نجحت الإدارة فى ضم بابلو توري قادمًا من راسينج لكنّه مقيد بصفوف الفريق الرديف “برشلونة أتلتيكو”.

وأتم برشلونة أول صفقتين بصورة مجانية أيضا بالتعاقد مع فرانك كيسييه من ميلان وكذلك أندرياس كريستنسن من تشيلسي بعد انتهاء العقد، ثم تعاقد برشلونة مع الجناح البرازيلي، رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 58 مليون يورو، وأخيرًا انضم كوندي من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو بجانب 12.5 مليون إضافات.

ونجح برشلونة فى تسجيل صفقاته الجديدة التى نجح فى الحصول على خدماتهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل ساعات قليلة من خوض مباراته الأولى فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو.

وذكر راديو كتالونيا أن إدارة برشلونة نجحت فى حل أبرز أزماتها من خلال تسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، مثل النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلى رافينيا، الإيفوارى فرانك كيسي والدنماركى أندرياس كريستنسن، فيما سيتم تسجيل صفقة المدافع الفرنسي جوليس كوندى الأسبوع المقبل، بعد تفعيل الرافعة المادية الرابعة.

وأضاف التقرير، أن النادى الكتالونى سجل أيضا عقد الثنائي عثمان ديمبيلى وسيرجى روبيرتو بعد تجديد عقدهما خلال الصيف الحالى.

وسيكون بإمكان برشلونة الاعتماد على صفقاته الجديدة فى المواجهة الأولى أمام رايو فاليكانو.

من جانبه، أكد تشافي هيرنانديز أن اللاعبين متحمسون لمواجهة رايو فاليكانو، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة قائلا، “نتطلع لهذا الموسم كما قلت قبل مباراة خوان جامبر، نملك غرفة ملابس تنافسية للغاية”.

وأضاف تشافى، “رايو فاليكانو فريق منظم، يضغطون بشكل جيد، ويلعبون بشكل سريع. سيكون تحديًا جميلًا لنا، وسنسعى للفوز والحصول على النقاط الثلاث”.