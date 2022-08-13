شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل من اتحاد جدة قبل انطلاق منافسات الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن طلب عاجل من مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، قبل انطلاق منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اتحاد جدة يطلب حكام أجانب

وأوضحت التقارير أن إدارة اتحاد جدة، تقدمت بطلب من أجل استقدام حكام أجانب في أول جولتين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية "، أن اتحاد جدة أرسل خطابًا للأمانة العامة في الاتحاد السعودي، وطلب طواقم تحكيمية لأول مباراتين للفريق أمام العدالة والاتفاق بالدوري.

وأكدت أن طلب الاتحاد، شمل حكام فيديو (فار)، وبقية الطاقم التحكيمي، وذلك بعدما قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي استمرار السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب.

موعد مباراة اتحاد جدة والعدالة

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة منافسات الموسم الكروي الجديد من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد نظيره العدالة يوم 26 أغسطس الجاري.

موعد مباراة اتحاد جدة والاتفاق

ويخوض فريق الاتحاد ثاني مواجهاته في الدوري السعودي ضد نظيره الاتفاق يوم 3 سبتمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن اتحاد جدة كان أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثاني.